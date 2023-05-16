جدة.. استخراج «جسم غريب» من قاع لسان مسنة

استخرج فريق طبي مختص في جراحة الوجه والفكين، بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، جسمًا غريبًا من قاع لسان مسنة، تبلغ من العمر 64 عامًا.

وقالت "صحة جدة": إن المريضة راجعت قسم الطوارئ بالمجمع الطبي، وهي تشتكي من آلام تحت اللسان، وفور وصولها تلقت الإسعافات الأولية، وأُجريت لها كافة الفحوصات الطبية السريرية والمخبرية و الإشعاعية اللازمة.

وأظهرت الأشعة المقطعية وجود جسم غريب في بداية الحلق تحت الفك السفلي، ما استدعى تدخل فريق جراحة الوجة والفكين لمباشرة الحالة، ووضع الخطة العلاجية المناسبة.

وقرر الفريق ضرورة التدخل الطارئ لاستخراج الجسم الغريب، الذي يبلغ طوله 2.2 سنتيمترات، وتم استخراج الجسم باستخدام لاقط الأجسام الغريبة دون حدوث مضاعفات، بعد استقراره في بداية الحلق تحت الفك السفلي.

واستغرقت العملية ساعتين، وتكللت بالنجاح، بعدها وضعت المسنة تحت الملاحظة والعناية الطبية الحثيثة لتقديم الرعاية الطبية لها، قبل السماح لها بمغادرة المجمع الطبي بعد استقرار حالتها الصحية.