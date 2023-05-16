معايير استقطاب القيادات الاستراتيجية.. “قيادات التميز والابتكار” في الدول المتقدمة

ازدادت التحديات العالمية التي تواجه الدول مثل: التحديات الاقتصادية، والسياسية، والتكنولوجية والاجتماعية، وتسارعت حركة التغيرات الداخلية مثل: التغير في الأهداف، والقيم والمناخ، والأفراد، وأساليب العمل، وتصاعدت حاجات المجتمع، وتناقصت الموارد؛ وأصبحت ثقافة التميز والابتكار مطلب كبير بين الشعوب والحكومات، مما حتم تطبيق التميز المؤسسي الحكومي لمواكبة التغيرات المتلاحقة في جميع المجالات.

واستجابةً لتلك الظروف تم التركيز على الريادة، وكذلك تم التركيز على رأس المال البشري، والعمل على جودة المخرجات وارتقاء مستويات الأداء، والتحول للمنظمات الرشيقة؛ لأهمية تدعيم القدرة التنافسية، وصناعة الريادة والابتكار , ويحدّد خبراء التميز المؤسسي عدداً من الأسباب والدوافع التي تحتم على المنظمات الحكومية التوجه نحو التميز المؤسسي والابتكار من خلال استقطاب القيادات الاستراتيجية لتقود الريادة والابتكار

وكانت الجهود التي تبذلها المنظمات الحكومية في جميع البلدان من أجل الوصول لمكانة رائدة بين الدول ممن ينافسونها سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. بل بعض الدول أنشأت أكاديمية تطوير القيادات الاستراتيجية التي تقود التميز والابتكار والريادة على الصعيد المحلي والدولي.

ويميل السواد الأعظم من الكتّاب والباحثين لإمكانية تنمية القدرات القيادية الاستراتيجية والوصول بها إلى مستويات عالية من الأداء تمكن أصحابها من القيام بمهامهم القيادية بكفاءة واقتدار، واستثمار قدرات الدولة وممكناتها افضل استثمار لتحقيق الريادة والابتكار المنشود، فهناك حالياً العديد من الجامعات العريقة مثل جامعة هارفارد وغيرها تقدم برامج متخصصة لإعداد القيادات الاستراتيجية بمناهج نظرية وعملية مستندة لأهم الدراسات والبحوث في هذا المجال، وقد قامت بريطانيا مع بداية الألفية الجديدة بافتتاح كلية خاصة بإعداد القيادات الجديدة متوسطة ومتقدمة الخبرة، وقامت بريطانيا بتمهين القيادة وجعلها وظيفة لها معايير ومتطلبات واستحقاقات لا بد من استيفائها.

وقد أكد خادم الحرمين في وثيقة رؤية المملكة ۲۰۳۰ على أن تكون المملكة العربية السعودية نموذجاً ناجحاً ورائداً، وقال ما نصه:

"هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة".

وسار على نهجه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير /محمد بن سلمان آل سعود.

وأولت الدولة جاهدة ومستمرة في الإصلاحات القيادية الاحترافية والمتميزة في المنظمات الحكومية والاستثمار الأمثل فالطاقات البشرية القيادية من خلال برامج قيادية تستهدف اصحاب المناصب القيادية والمقبلين على توليها وتزويدهم بالمهارات اللازمة للقيادة وإكسابهم المهارات التطبيقية اللازمة لإدارة المنظمات بأسس المنهج العلمي للقيادة ومفاهيمها ومبادئها واستراتيجياتها وآلياتها. للمساهمة في رفع كفاءة وفاعلية الملتحقين في مجال الإدارة الاستراتيجية في المنظمات ورفع الانتاجية العامة للمنظمة الحكومية وتميز أدائها

بالإضافة الى تطوير مهارات الطاقات البشرية القيادية وتنمية قدراتهم باستخدام أساليب مستوحاة من أفضل الممارسات العالمية، ومن ثم تقدير جهودهم وانجازاتهم بما يدعم اساليب المحافظة عليهم، بل سجلت المملكة أفضل الممارسات العالمية في عدد ساعات التدريب للكوادر القيادية ، ونثمن هذه الجهود من خلال حرص ولاة الامر حفظهم الله في تكريس الجهود والدعم المتواصل لتطوير القيادات الاستراتيجية التي تقود الريادة والابتكار في روية المملكة 2030.

بل ووضعت معايير في استقطاب القيادات الحكومية على أسس علمية وعالمية من خلال بيوت الخبرة والفرق الاستشارية العالمية في استقطاب القيادات الحكومية لريادة والابتكار

واستهلت الجهود المبكرة في المملكة من خلال انشاء مركز قياس أداء المنظمات الحكومية الذي يقيس أداء الأجهزة العامة بمعايير عالمية، نحو أداء حكومي متميز، ورؤية وطنية محققة.

وطرح برامج تستهدف تنمية مهارات القيادات التنفيذية من قادة الأعمال ومديري تقنية المعلومات بالجهات الحكومية لتحقيق رؤية وقيم الحكومة الرقمية، حيث يتكون البرنامج من عدة برامج تطويرية في أحدث المواضيع الرقمية والتي تقدم بالشراكة مع أفضل مئة جامعة دولية للتعرف على أفضل الممارسات التقنية العالمية.

واستمرت طرح البرامج من خلال برنامج قيادات سعودية 10X يبني المهارات القيادية الأساسية استنادًا إلى إطار جدارات قادة 2030، إذ يهدف البرنامج إلى:

بناء قيادات ناجحة. تمكين القادة من وضع الاستراتيجيات، والابتكار، وتحقيق التأثير. وتنمية الكفاءات بما يحقق رؤية 2030.

وهذا في سبيل الاستشهاد وليس الحصر وهناك برامج جبارة في تطوير المنظمات والقيادات الاستراتيجية في المنظمات الحكومية، مما دفعني لأبحث عن أسباب تميز المنظمات في الدول المتقدمة فوجدت أن الداعم الرئيسي في صناعة الريادة والابتكار من خلال القيادات الاحترافية التي تحقق التميز الحكومي والريادة والابتكار.

ومن خلال استعراض جدول أوزان درجات الأهمية النسبية للمعايير السبعة الرئيسية للتميز الأوروبي 2020 هي:

محور التوجّه Direction:

أُعطي معيار الغاية والرؤية الاستراتيجية ١٠٠ درجة

وأُعطي معيار الثقافة المؤسسية والقيادة ١٠٠ درجة

وفي التنفيذ Excecution:

أُعطي معيار إشراك العاملين ١٠٠ درجة

وأُعطي معيار بناء قيمة مستدامة ٢٠٠ درجة

وأُعطي معيار قيادة الأداء والتحوّل ١٠٠ درجة

وفي محور النتائج Results:

فقد أُعطى معيار انطباعات المعنيين ٢٠٠ درجة

وأُعطي معيار الأداء الاستراتيجي والتشغيلي ٢٠٠ درجة

ليكون إجمالي الدرجات ١٠٠٠ درجة .

استنتجت من جدول الاوزان إن القيادة الاستراتيجية من خلال القيادات الاحترافية تمثل حوالي 300 درجة من اجمالي الدرجات الاجمالية وهو ما يعادل 35% من معايير نموذج التميز المؤسسي الأوروبي 2020.

وتميز الدول من خلال استقطاب الكفاءات القيادية الاستراتيجية التي تقود التغيير والريادة والابتكار في تلك الدول لتضعها في مقدمة الدول المتقدمة والدول العشرين

ويجب ان يتم الاستقطاب بناء على أسس علمية وعالمية مستوحاة من علوم الإدارة وفنون القيادة الاستراتيجية

واستعرض لكم أفضل النماذج من المعايير الدولية من بيوت الخبرة في القيادة الاستراتيجية التي تستخدم لاستقطاب قيادات التغيير والريادة والابتكار وينقسم هذا النموذج الى ثلاث معايير:

المعيارالاول: الأداء الإداري 40%

المعيار الثاني: الأداء المهني 40%

المعيار الثالث: السمات والعلاقات 20%

بما يحقق نسبة إجمالي المعايير 100%

وتم تقسيم تلك المعايير الى:

المعيار الأول : الأداء الإداري 40% ودرجتها400 درجة من اجمالي درجات المعايير 1000درجة ينقسم الى :

1-التوجه الاستراتيجي والتنظيم المؤسسي ووزنه 100 درجة

2-قيادة التغيير وإدارة الأزمات ووزنه 100 درجة

3-القدرة التنافسية والتميز الإداري ويتم تمثيله 100 درجة

4-التقويم والتطوير ويتم تمثيله ب 100درجة

المعيار الثاني: الأداء المهني 40 % ودرجتها 400 درجة من اجمالي درجات المعايير 1000درجة ينقسم الى :

1-قيادة التعليم والتعلم ووزنه 160 درجة

2-التنمية المستدامة والموارد المؤسسية 120 درجة

3-التمكين الإداري والجدارات المهنية ونمثلها ب 120 درجة

المعيار الثالث: السمات والعلاقات 20% ودرجتها 200 درجة من اجمالي درجات المعايير 1000درجة وينقسم الى :

1-السمات المهنية والنمو الذاتي ونمثلها ب 70درجة

2-العلاقات والمسؤولية المجتمعية ونمثلها ب 70درجة

3-الاتصال والتواصل وخدمة المجتمع ونمثلها ب 60 درجة

ومن خلال استخدام هذه النموذج لاستقطاب الكفاءات القيادية الاستراتيجية سجلت كثير من الدول نجاحات متوالية وتقدم في ترتيبها للدول المتقدمة او الدول العشرين العظمى

وسجلت المملكة أفضل الممارسات العالمية في عدد ساعات التدريب للكوادر القيادية الحكومية، ونثمن هذه الجهود من خلال حرص ولاة الامر حفظهم الله في تكريس الجهود والدعم المتواصل لتطوير المنظمات الحكومية التي تنهض بمستقبل دولتنا العظيمة.

ولقد تجسدت هذه الجهود من خلال إنجازات مملكتنا العظمى الغالية في جميع الأصعدة اذكر منها :

محطات رياضية خلال عام 2021

استضافة رالي داكر السعودية

إقامة النسخة الثانية من سباق (كأس السعوديه) للخيل

استضافة الموسم السابع لبطولة العالم (اي بي بي فيا فورمولا اي) على حلبة الدرعية التاريخية

استضافة سباق السيارات الكهربائية(اكستريم اي ) في محافظة العلا التاريخية

استضافة النسخة الرابعة عشر لبطولة العالم للانديه لكرة اليد (سوبرجلوب)في جدة

استضافة سباق الفورمولا1

محطات ثقافية خلال عام 2021

اطلاق معرض نور الرياض

تكريم الفائزين في مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية

تسجيل منطقة (حمى)الثقافية في قائمة التراث العالمي لمنطقة ألينسكو

إقامة معرض الرياض الدولي للكتاب

معرض بينالسور في الرياض

إقامة سمبوزيوم طويق الدولي للنحت

إقامة معرض بينالسور في جدة

إقامة النسخه الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

تدشين (بينالي الدرعية ) كأول بينالي يقام في المملكة

تدشين استراتيجية مركز بن سلمان العالمي للخط العربي

الاستدامة المالية

أثمرت جهود المملكة العربية السعودية في استدامة المالية الى عودة الاقتصاد للمستويات ماقبل الجائحة في عام 2021م,فقد حققت النتائج الاجمالية الحقيقية نمواً ايجابياً بمقدار 3,2%في عام 2021م ,مقارنة مع العام الماضي فيما حققت الأنشطة الغير النفطية نموا ايجابياً بمقدار6,1عام 2021م بمقارنة مع العام الماضي كما اطلقت نظام استثمار التعديلي .

اقتصاد متنوع

محتوى محلي

كما أطلقت نظام الاستثمار التعديلي نتج عنها اصدار 164 رخصة استكشاف 579 رخصة محاجر ,بنهاية عام 2021م,كما نتج عن مبادرة توطين ونقل تقنية النفط والغاز وارتفاع حصة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز نسبة 60%,في سياق تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية شهد عام 2021م عددا من الإمكانات المقدمة لها لتحقيق مستهدف الرؤية بوصول مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة أجمالي النتائج المحلي إلى 35%في عام 2030م.

كما سجل معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثاني من عام 2021م أعلى قيمة ربعية خلال عام 2020م,السنوات السابقة بنحو 13,8مليار دولار مسجلاً ارتفاع بنسبة 607,3,على أساس ربعي وارتفاع بنسبة 1573,9,على أساس سنوي.

في القطاع السياحة

تستقطب المملكة العربية السعودية عام 2021م, 10مليون زائر من داخل المملكة وخارجها بحلول الرؤية عام2030م أن تكون السياحة تضع إيرادات بمقدار 50مليار ريال سعودي عبر استثمارات منوعة

من المشاريع الريادية

مشروع النيوم في مجمل يستهدف 380الف فرصة عمل واسهام في الانتاج المحلي الوطني 180مليار ريال بحلول عام 2030م

مشروع البحر الأحمر

من المشاريع الضخمة في رؤية المملكة العربية السعودية عام 2030م,والذي صمم عليها المشروع (كورال بلوم )بشواطئ جديدة اكثر من 90جزيرة سوف توضع 90جزيرة في هذا المشروع ,سوف تضم الجزيرة منتجعات وفنادق تشغيليه, عدد من اشهر رواد الضيافة العالمية , أيضاً في منتجع (جزارات دوك) ويضم المنتجع 48فلة 12غرفة فندقية وجدير بالذكر انهو تم اكتشاف مستعمرة مرجانية ضخمة ضمن مشروع البحر الأحمر عمرها 600عام ,وتقع جنوب جزيرة البقادي ,تسهم في تحقيق هدف الرؤية الطموح بزيارة الاستثمار الأجنبي المباشر الى5,7% بحلول عام 2030م.

برنامج التطوير للموارد

شهدت عام 2021م إطلاق برنامج تنمية قدرات التنمية البشرية وشملت استراتيجية البرنامج 3 ركائز.

يسعى البرنامج الى تفعيل الشركة مع القطاع الخاص الغير الربحي وزيادة فرص الالتحاق برياض الأطفال من 23%الى 90%,كما يستهدف دخول جامعتين سعوديتين ضمن أفضل 100جامعة في العالم بحلول عام 2030 م مما يعزز مكانة المملكة عالمياً وفي التعليم والابتعاث ,مع تحقيق التنمية المستدامة كان هناك مبعثين ,طالب وطالبة على مدار 10سنوات ,الثقافة والفنون وايضاً في السياحة والضيافة ابتعاث الخاص للأبناء والبنات ,مواقع مشروع تطوير السودا وأجزاء من محافظة رجال المع ,والتقنية والتحول الرقمي نالت المملكة رئاسة المنظمة العربية لتربية وثقافة والعلوم الالكسو عام 2021م الى 2030م

جانب التطوير التدريبي

اطلق برنامج مهاره المستقبل لتنمية المهارة الرقمية بالنسخة الثانية تستهدف تدريب 200الف متدرب وتوظف 30الف فرد , في قطاع الاتصال تقنية المعلومات نهاية عام 2025م, أيضا هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار اطلقت 14معمل ابتكاري متخصص بمجال التقنية وريادة الاعمال الرقمي ,استفاد منها اكثر من 37الف مشارك أيضا اطلق 19 برنامج تدريب تنمية مهارة الكوادر البشرية على منصة التعليم السياحي الالكتروني ,استفاد منها اكثر من 111الف متدرب ,ارتفعت نسبة العاملين من ذوي الإعاقة لغير العمل من7,7% عام 2020 م الى 12,2عام 2021. ايضا دشن اكاديمية سعودية لوجستية 4مرات تدريبية

تأهيل الكفاءات في 7 قطاعات لوجستية تدريبية

30متدرب ايضا اطلق منه منسوبي الصفوف الامامية العاملين لمنظومة الحج والعمرة عن طريق اكاديمية الحج والعمرة التدريبية الافتراضي بلغ عدد المتدرب اكثر من 11الف متدرب في اطار السعي المتواصل تمكن الموظف المتعافى الاقتصاد الوطني وتحسن سوق العمل انخفضت معدلات البطالة السعودية لتصل الى 11%في الربع الرابع من عام 2021م, بانخفاض ملحوظ

جانب القيادات

اطلق مشروع خدمة تأسيس وتشغيل مركز تقيم القدرات والمهارات بهدف تحديد بيانات الموظفين الدولة ورفع الاستفادة من البيانات بإعداد الدراسات التحليلية بوظائف قيادية بوزارات والربط الالي مع 50جهة حكومية

المجال المالي

بلغ عدد أجهزة نقاط البيع داخل المملكة اكثر من مليون جهاز في منافذ البيع التجارية اكثر من 180مدينة وقرية وايضا يدعم جهود الرؤية في تحول نحو اقتصاد رقمي وصلت حصة المدفوعات الالكترونية التي اجراها السكان الى 57%قطاع التجزئة وسجلت المملكة اعلى معدل في تبني المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى nvcبنسبة 94%على مستوى دول الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط و افريقيا وارتفع معدل نضج الخدمات الحكومية الرقمية من 60% عام 2018م ,الى 84% عام 2021 م, وصل مؤشر الخدمات عبر الانترنت في المملكة عام 2030م, الى 96%كما بلغت نسبة تغطية نطاق عدد السكان 4Gاكثر من 97%وزادت سرعة الانترنت 9ميجا بدايت عام 2018م,الى 180ميجابايت عام 2021م,وجدير بالذكر انه تم تفعيل شبكة الانترنت الآسلكيه اثناء موسم الحج.

حصول في المركز الثاني بين مجموعة الدول العشرين في التقرير التنافسية والتقدم الرقمي20.21,صادر عن المركز الأوروبي وصول الرياض الى المرتبة الثالثة بتقنية الجيل الخامس وصول الرياض الى المرتبة الثالثة من اذكاء عواصم الدول مجموعة العشرين في مؤشر ymt للمدن الذكية اختيار المملكة من ضمن افضل النماذج العالمية على صعيد التعلم الالكتروني من قبل منظمة (الينسكو)تصدرت المملكة المرتبة الأولى مابين 28اكثر حكومة موثوقة في العالم لمؤشرات اول مان لثقة عام 2021,انظمام المملكة الى الاتحاد الأوروبي للملاحة الفضائية تصدر المملكة المرتبة الثانية لمؤشر العالمي للأمن السيبرآلي ,وعلى صعيد القطاع الغير ربحي او قطاع التطوعي تأسست 250وحدة تطوع خلال عام 2021م ,أيضا مساهمة القطاع الغير الربحي شريك تنموي في تحقيق مستهدفات المملكة وتشجيعها لمبادرات الغير الربحي ثم تجسيم الجائزة الوطنية العمل التطوعي في دوراتها الأولى خلال عام 2021م,مشاركة 260جهة تنوعت مابين الجهات الحكومية والخاصة الخيرية وتعليمية وفريق تطوعي ايضا نتيجة لهذا الجهد حققت المنظمات الغير الربحية مسجل ارتفاع تصل ال3068منظمة نهاية عام 2021,بنسبة بلغت 88%بمقارنة عام 2017م,8251الف متطوعاً ومتطوعة.

وأختم مقالي بهذه المقولة التي لا تغيب عن ناظر ومسمع وشعور أي مواطن سعودي

لقد أسمينا هذه الرؤية بـ (رؤية المملكة العربية السعوديّة 2030)، لكننا لن ننتظر حتى ذلك الحين، بل سنبدأ فوراً في تنفيذ كل ما ألزمنا أنفسنا به، ومعكم وبكم ستكون المملكة العربية السعودية دولة كبرى نفخر بها جميعا إن شاء الله تعالى.

كلمة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء

ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية