إطلاق مبادرة «#وطن_بلا_مخدرات» في #الحدود_الشمالية

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم، مبادرة رفع المستوى المعرفي عن أضرار المخدرات وطرق الوقاية منها تحت شعار " وطن بلا مخدرات".

وتجول سموه في المعرض المعد لهذه المبادرة الذي اشتمل على أركان للتوعية والتثقيف، ومكافحة المخدرات، والتعليم، والتطوع الصحي .

ونوه بحرص القيادة الحكيمة -أيدها الله- على أمن الوطن وحماية شبابه من آفة المخدرات، مشيداً بمستهدفات المبادرة وأسهاماتها بمشيئة الله , في دعم الجهود التي تبذلها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للقضاء على هذه الآفة الخطيرة وحماية أفراد المجتمع من مخاطرها.

وأكد أهمية مضاعفة البرامج التوعوية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشكل مستمر لتعليم وتأهيل الناشئة والشباب وهم الفئة الأكثر عرضة للوقوع في آفة المخدرات، من خلال البرامج التثقيفية والتوعوية بكيفية الحصول على العلاج والتعامل السليم مع المتعاطي والتعرف على العلامات الدالة على ذلك، وإيجاد تكامل حكومي فعال لمواجهة آفة المخدرات .

من ناحيته، أكد مدير الشؤون الصحية بالمنطقة علوان الشمراني، أهمية المبادرة في تفعيل أوجه التعاون في مجال مكافحة المخدرات مع القطاعات الحكومية والأهلية، ومواكبة التشريعيات القانونية لتداعيات آفة المخدرات.