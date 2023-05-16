هذه طريقة الحصول عليها.. #الصحة تتيح مواد غذائية مجانية لمرضى #حساسية_القمح

دعت وزارة الصحة مرضى حساسية القمح «السيلياك» إلى التسجيل للاستفادة من المواد الغذائية المجانية، والتي تُقَدم لهم عبر 43 مستشفى حول المملكة.

وأوضحت «الصحة» أن ذلك يتم من خلال التقديم على برنامج «تأمين المواد الغذائية»، وإصدار تقرير يثبت الإصابة بمرض «السيلياك»، وذلك بالتوجه إلى عيادة طب الأسرة في المراكز الصحية لمعاينة الحالة وإجراء اللازم من خلال الحجز في تطبيق «صحتي»، ومن ثم التقديم من إحدى المستشفيات المعتمدة.

وحساسية الجلوتين هو مرض يصيب الكبار والصغار، يحدث في أي سن، ويعرف طبيًا بـ«السيلياك»، وينتج من وجود «ألفا جليادين» في الحبوب مثل: «القمح، الشعير، الشوفان، الذرة»، ما يؤثر سلباً على عمليات الهضم وامتصاص هذه المنتجات المحتوية على «الجلوتين»، ويؤدي إلى فقد الجسم الفيتامينات والمعادن والسعرات الحرارية الموجودة، ويؤدي في النهاية لسوء التغذية للإنسان المصاب بالرغم من كفاية الطعام المتناول.

وتُعرف حساسية الجلوتين أيضاً بأنها مرض مناعي يصيب الأمعاء الدقيقة في الجهاز الهضمي، ما يستدعي عدم تناول «الجلوتين»، الذي يُعد بروتين موجود في القمح والشعير.