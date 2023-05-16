سماء غائمة وسحب رعدية.. #الأرصاد يكشف حالة #الطقس المتوقعة في مباراة #الهلال_الاتحاد

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في مباراة الهلال والاتحاد، المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وذكر «الأرصاد» عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أن المباراة ستكون تحت سماء غائمة جزئياً إلى غائمة، ويتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 30 كم في الساعة، وتصل إلى 40 كم في الساعة مع السحب الرعدية الممطرة.

وتصل درجة الحرارة إلى 31 درجة مئوية، بينما تكون نسبة الرطوبة 20%.