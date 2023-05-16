مشروعات «بلدية» بـ 120 مليون ريال في #بيشة

اعتمدت أمانة منطقة عسير، عقود مشروعات جديدة في محافظة بيشة، تتجاوز تكلفتها المالية 120 مليون ريال.

وتشمل المشروعات الجديدة صيانة عدد من الطرق في مواقع مختلفة من المحافظة، إضافة إلى مشروعات تحسين وتجميل للمواقع العامة والطرق الرئيسية ودرء أخطار السيول.

كما تشمل إنشاء حدائق عامة وإنارة في عدد من المخططات السكنية المعتمدة مثل مخططات " الموسى " و"الطاحسي" و"مخطط ٨١" ومخططات "الخليج" و"العطف" و"الحمة".

وأشارت الأمانة إلى أن العمل جارٍ على إنهاء إجراءات الترسية لمشروعات أخرى تتعلق بالإنارة والحدائق ودرء أخطار السيول في عدة مراكز من المحافظة.