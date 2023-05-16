«#سدايا» تدشن مركز التميز للذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيق «#علاّم» للمحادثة العربية

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، اليوم، مركز التميز للذكاء الاصطناعي التوليدي، بالتعاون مع الشركة التقنية العالمية " إنفيديا".

كما أطلقت النسخة التجريبية لتطبيق "علاّم"، في خطوة تعد الأولى من نوعها في المنطقة؛ لأهميتهما في تحقيق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مكانة المملكة في هذا المجال التقني الحديث فضلاً عن دعم القدرات المعرفية المترتبة عليه.

وتنسجم هذه الجهود مع مُستهدفات رؤية السعودية 2030 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، في ظل دعمه اللامحدود لجعل المملكة مركزًا تقنيًا عالميًا لأحدث التقنيات المتقدمة والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه المشروعات الابتكارية التي تتبناها "سدايا" في مجال الذكاء الاصطناعي بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة ضمن ما تحظى به من دعم من سمو ولي العهد لتضطلع بدورها في النهوض بمجالي البيانات والذكاء الاصطناعي وتحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما لخدمة البشرية، وقيادة مسيرة المملكة نحو الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.