لمتبعي #الريجيم.. شيف سعودية تشرح طريقة تحضير #الكبسة من غير أرز (فيديو)

كشفت الشيف السعودية مرام الشريف عن طريقة مبتكرة لتحضير «الكبسة» من دون استخدام الأرز.

وقالت الشيف «مرام» خلال استضافتها في برنامج «صباح العربية»، إن طريقة إعداد «الكبسة بدون أرز» هي نفس طريقة إعداد «الكبسة» العادية، والفارق الوحيد أن الأولى يتم فيها استخدام «القرنبيط» بدلاً من الأرز.

وأضافت: «نجهزها بنفس طريقة تجهيز الكبسة العادية... لكن بطل ما تحطي رز في قدر الضغط، نحط مكانه القرنبيط المبشور».

وشددت على الفوائد الكبيرة لتناول القرنبيط، مشيرة إلى أنه مفيد لمرضى «السكري»، ومناسب لمن يتابعون الحميات الغذائية لإنقاص الوزن، كما أنه غني بالفتيتامين والألياف ومضادات الأكسدة.

وشاركت الشيف مرام الشريف قبل أيام في مؤتمر حائل لطب نمط الحياة، وقدمت وصفات لعدد من الأكلات السعودية الشهيرة لكن بطريقة صحية.

والشيف «مرام» حاصلة على «دكتوراه فخرية» في فنون الطهي، وهي مدربة ومحكمة على المستويين المحلي والدولي في فنون الطهي، ومهتمة بالطعام الصحي، حتى لُقبت بـ«ملكة الكيتو»، وفق ما قالته في المؤتمر.