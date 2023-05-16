علاّم… قصة أول تطبيق محادثة سعودي يتحدث بالفصحى والعامية.. ويضم مئات الملايين من المقالات المتخصصة (فيديو) #عاجل

في إنجاز سعودي جديد، أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» تطبيق «علام»، الذي أول تطبيق محادثة في المملكة العربية السعودية يحادث المستخدمين ويرد على استفساراتهم باللغة العربية الفصحى والعامية، إلى جانب قدرته على صياغة الملخصات والاقتراحات في الكثير من الموضوعات المختلفة، بصفتها خطوة أولى تستهدف فيها «سدايا» الوصول إلى بناء نموذج لغوي توليدي سعودي.

ويعمل التطبيق الذي يُشرف عليه فريق وطني من «سدايا» على معالجة المدخلات والإجابة عن الاستفسارات بشكل نصي أو صوتي حسب رغبة المستخدم، ويتيح للمستخدمين تحسين الصور ومعالجتها وفهم محتواها.

ويستند تطبيق «علّام» إلى مصادر معلومات تمثل مجموعة كبيرة من أهم مصادر المعرفة في المملكة والعالم العربي، وهو مدرّب على التعامل مع مئات الملايين من المقالات المتخصصة، إضافةً إلى انسجامه مع تسارع الأحداث في الموضوعات كافة، ومتوافق مع القيم والثقافة العربية الأصيلة.

وستتبع هذه النسخة مراحل تطوير مستمرة، حتى تكتمل رؤية التطبيق بالشكل الذي يلبي تطلعات المستخدمين والباحثين عن المحتوى العربي بأسهل الطرق وأسرعها في بيئة تقنية آمنة.