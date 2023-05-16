شركة أثاث عراقية: اشتري غرفة نوم تحصل على عروس “من اختيارنا” (فيديو)

أثار مقطع فيديو انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حالة كبيرة من الجدل، نظراً لغرابة الفكرة التي دار حولها.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، شركة عراقية تلجأ إلى طريقة غريبة وطريفة للدعاية، تتضمن حصول "الزبون" على عروس، حال شرائه غرفة نوم من منتجات الشركة.

لكن الشركة وبعد عرضها المثير للجدل وإعجاب الكثيرين، صدمت متابعيها بشرط قاسي للغاية، وهو أن العروس ينبغي أن يكون من اختيار الشركة.