الرياض.. إزالة 3,214 مركبة مهملة وتالفة في 6 أشهر

أزالت أمانة منطقة الرياض، 3,214 مركبة مهملة وتالفة خلال الفترة من أول أكتوبر 2022 حتى 31 مارس 2023، وذلك في إطار جهود الأمانة لتحسين المشهد البصري، في نطاق محافظات ومراكز المنطقة.

وأشارت الأمانة إلى رفع 556,651 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء، ومعالجة وإصلاح 21,873 عمود إنارة، إلى جانب إزالة 18,126 حاجزًا خرسانيًا، وتسوير 1,960 مبنى تحت الإنشاء خلال الفترة ذاتها.

يذكر أن الحملة الوطنية لإزالة التشوه البصري تنسق جهود عدة جهات من القطاعين الحكومي والخاص لمعالجة التشوه البصري في المملكة، فيما تم تحديد 43 عنصراً تشتمل على تشوهات بصرية تتعلق بالطرق والمباني، والمرافق الخدمية، والساحات العامة وغيرها.