مرتبطة بالأداء.. «#أرامكو» تعتمد آلية لتوزيع أرباح إضافية

أكد النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في «أرامكو» السعودية زياد المرشد، اعتماد الشركة آلية لتوزيع أرباح إضافية، لمشاركة مزيد من الأرباح مع المساهمين، وأن تخصيص تدفقات نقدية واضحة، على رأس أولويات الشركة.

وأوضح خلال حواره مع برنامج «الأسواق العربية»، المذاع على قناة «العربية»، أن هذا الأمر يبدأ بالمحافظة على الإنفاق الرأسمالي لاستدامة الأعمال، ثم المحافظة على توزيع أرباح مستدامة ومتنامية، ثم الإنفاق الرأسمالي لنمو الأعمال، ثم تخفيف نسبة الدين، أو توزيع أرباح إضافية، أو الاثنين معًا.

وأضاف: في السنتين الماضيتين خفضنا نسبة الدين بشكل كبير، والآن نركز على التوزيعات الإضافية، وهناك نوعان من الزيادة، أولًا زيادة التوزيعات الأساسية، التي ستكون مستدامة، وثانيًا التوزيعات الإضافية.

ولفت إلى زيادة الأساسية في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 4% من 70 إلى 73 مليار ريال، وأن الشركة حافظت على هذا المستوى في الربع الأول من هذا العام.