لمدة 50 عامًا.. تخصيص أرض لـ «#سليمان_الحبيب» لإنشاء مستشفى بـ «#الجبيل_الصناعية»

وقّعت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، اتفاقية مشروطة، مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع؛ لتخصيص أرض في حي الدفي بمدينة الجبيل الصناعية، بمساحة 115.48 ألف متر مربع، وذلك لإنشاء وتشغيل مستشفى.

وقالت الشركة، في بيان: إن المجموعة ستقدم المخططات الهندسية والمواصفات الخاصة بالمشروع، خلال مدة الاتفاقية والمحددة بفترة 12 شهرًا، بما في ذلك المساحة التطويرية وأعمال البنية التحتية.

وذكرت أن الهيئة ستبرم - بعد موافقتها على المخططات الهندسية النهائية - الاتفاقية الاستثمارية لتأجير الأرض للمجموعة لمدة 50 سنة هـ ، بقيمة إيجارية قدرها 1.15 مليون ريال سنويًا.