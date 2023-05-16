إعلان نتائج القبول لبرامج البورد السعودي والدبلومات 2023

أعلن اليوم الثلاثاء، عن نتائج القبول لبرامج البورد السعودي والدبلومات لعام 2023م، وفق بيان للهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ويستطيع المقبولون الاستعلام عن نتائج القبول عبر الدخول إلى بوابة المفاضلة والقبول الإلكترونية (Matching System) بالهيئة.

وبلغ عدد المقبولين نحو 4700 في تخصصات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلوم الطبية التطبيقية، التي يتخللها 55 برنامجاً تدريبياً موزعة على 90 مركزاً تدريبياً في 27 مدينة داخل وخارج المملكة.

وطالب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، المقبولين بضرورة الاطلاع على الجدول الزمني للتقديم والقبول على برامج الدراسات العليا.

وقالت إن آخر موعد لتسديد الرسوم سيكون في 20 يونيو المقبل، على أن يكون آخر موعد لاستكمال متطلبات التسجيل في 31 يوليو 2023، بينما ستكون محطة انطلاق التدريب الفعلية في 1 أكتوبر 2023.