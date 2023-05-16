الأرصاد يحذر من هطول أمطار وأتربة مثارة على 4 مناطق في #السعودية

حذر المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار غزيرة مع أتربة مثارة على 4 مناطق في المملكة العربية السعودية.

وقال المركز في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": “صور رادارات الطقس تبيّن تواجد السحب الركامية الرعدية الممطرة مع توقعات بهطول أمطار تصاحبها رياح هابطة على أجزاء من منطقة الرياض تشمل العاصمة، ومنطقة القصيم، والمنطقة الشرقية وتمتد حتى الشمالية الشرقية، ومن المتوقع استمرارها إلى ساعات المساء من هذه الليلة”.

وأضاف في تغريدة ثانية: “صور رادار الطقس على الرياض ما تزال السحب الركامية الرعدية الممطرة تؤثر على العاصمة ونتوقع استمرارها حتى مساء اليوم”.

وفي السياق ذاته، أصدر تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، مع شبه انعدام في الرؤية على محافظات خباش، ثار، يدمة.