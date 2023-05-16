بمشاركة متحدثين من 15 دولة.. انطلاق مؤتمر الصحة الرقمية “DHCon”في الرياض

انطلق صباح اليوم الثلاثاء، مؤتمر الصحة الرقمي "DHCon" تحت شعار "الذكاء الاصطناعي التطبيقي في قطاع الرعاية الصحية"؛ الذي ينظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة أكثر من 25 متحدثاً من 15 دولة، يعملون في كبرى المؤسسات الصحية والأكاديمية والشركات التقنية.

وافتتح المؤتمر معالي الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، وذلك بحضور المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر القناوي، ونائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لقطاع الصحة الدكتورة بتول باز، ونائب محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس هشام آل الشيخ، والمشرف العام على المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد التويجري، ومساعد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للذكاء الاصطناعي لقطاع الصحة الدكتورة منى المهيد.

وأطلق الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، خلال كلمته الافتتاحية،مبادرة توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية "سباين"؛ بهدف تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الشراكات في الرعاية الصحية. وأوضح معاليه أن المبادرة قادرة على تحسين نتائج الرعاية الصحية، وتخفيض التكلفة، وتعزيز الابتكار في القطاع الصحي، كما تدعم التعاون بين الأطباء والباحثين وخبراء التقنية.

وأفادمعالي الدكتور الفياض أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث طوّر نظام "أنفال" القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي، للتنبؤ برضى المريض، وتحليل تجربته، وربطها بتوصيات محددة، وذلك في إطار استثماره المتواصل لتطوير البنية الرقمية وتعزيز جودة البيانات، إلى جانب مبادرات أخرى تتمثل في تطبيقات أتمتة البروتوكول العلاجي، والطب الشخصي، والعمليات الجراحية الروبوتية.

وأكد الرئيس التنفيذي لــــــ "التخصصي" أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستساهم في تقديم رعاية صحية مخصصة للمريض؛ بهدف تحسين تجربته. وشدد على ارتباط مستقبل الرعاية الصحية بالاستخدام المسؤول والفعّال للذكاء الاصطناعي في القطاع.

ويسلّط المؤتمر الضوء على عدد من المواضيع ذات الصلة، أبرزها رحلة الصحة الرقمية، والطب الحيوي في عصر الذكاء الاصطناعي، والقيادة في عصر الذكاء الاصطناعي. وتعريف العوامل الأساسية والثابتة للسلوك البشري وعلم الأعصاب، ومحاكاة وتعليم الجراحة بلاحدود، إلى جانب تقنية المعالجة الذهنية في الرعاية الصحية، والكشف المبكر، والتشخيص المعتمد على الذكاء الاصطناعي في طب القلب، إضافة الى تعزيزأنسنة البيانات وتوسيع الذكاء.

يذكر أن مؤتمر الصحة الرقمية (DHCon) هو مؤتمر دولي يجمع قياديين وعلماء ومختصين في الرعاية الصحية الرقمية والتقنيةلعرض وتبادل الخبرات حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية.

وينظِّم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، المؤتمر بالشراكة مع العديد من الجهات؛ أبرزها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ونيوم، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والاتصالات السعودية، والتعاونية، ومجلس الضمان الصحي، وشركة تحكم التقنية المحدودة، وجامعة الفيصل.