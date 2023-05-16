فيصل_بن_فرحان يستقبل وزير خارجية #الجزائر.. ويوقعان على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري

وقع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع نظيره الجزائري أحمد عاطف، اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري.

ويهدف المجلس التنسقي إلى نقل العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال فيصل بن فرحان، لنظيره الجزائري والوفد المرافق له في جدة، إذ بحث الطرفان العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين العربية والدولية.

وخلال الاجتماع ترأس الوزيران اجتماع الدورة الرابعة للجنة المشاورات السياسية السعودية الجزائرية، وبحثا أوجه تكثيف التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف، وتوطيد العمل المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، بما يعزز الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.