السعودية تحظر صيد أسماك الترباني “نابليون” في البحر الأحمر

حظرت المملكة العربية السعودية صيد أسماك الترباني في البحر الأحمر، وفق بيان صادر لوزارة البيئة.

وقال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المدينة المنورة، إن أسماك الترباني المعروف بـ"نابليون" ممنوعة من الصيد على ساحل البحر الأحمر، إذ تعد من الأسماك المهددة بالانقراض.

وشدد فرع وزارة البيئة على صيادي المنطقة وأصحاب قوارب النزهة والباعة والمحرجين في أسواق السمك، من صيدها أو تداولها أو بيعها.

وبين الفرع أن حظر صيد أسماك الباغة من 1 يوليو حتى 15 أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر ونصف، وموسم حظر صيد الإستاكوزا (اللوبستر) من 14 أكتوبر إلى 14 يوليو لمدة تسعة أشهر وبنهاية الشهر الجاري ينتهي موسم حظر صيد أسماك الناجل والطرادي، الذي بدأ من 1 إبريل لمدة شهرين، واستمرار حظر صيد الروبيان من 1 أبريل حتى نهاية شهر أغسطس ولمدة خمسة أشهر.