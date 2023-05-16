تعرف على التشكيل الرسمي لقمة #الهلال و #الاتحاد في #دوري_روشن

أعلن الجهاز الفني لفريق الهلال عن تشكيلته لمواجهة الاتحاد بعد قليل ضمن منافسات دوري روشن.
ويضم تشكيل الهلال كل من:
حراسة المرمى: عبد الله المعيوف
خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - محمد جحفلي - سعود عبد الحميد
خط الوسط: عبد الله عطيف - مصعب الجوير - أندري كاريلو - لوسيانو فييت
خط الهجوم: موسى ماريغا - أوديون إيغالو
ويتكون تشكيل الاتحاد من:
حراسة المرمى: مارسيلو غورهي.
خط الدفاع: حمدان الشمراني - أحمد حجازي - أحمد شراحيلي - مد الله العليان.
خط الوسط: برونو هنريكي - كورنادو - هيلدر كوستا - عوض الناشري-
خط الهجوم: رومارينيو - حمد الله