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تعرف على التشكيل الرسمي لقمة #الهلال و #الاتحاد في #دوري_روشن

16 مايو 2023 · < 1 minute

أعلن الجهاز الفني لفريق الهلال عن تشكيلته لمواجهة الاتحاد بعد قليل ضمن منافسات دوري روشن.

 

ويضم تشكيل الهلال كل من:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - محمد جحفلي - سعود عبد الحميد

خط الوسط: عبد الله عطيف - مصعب الجوير - أندري كاريلو - لوسيانو فييت

خط الهجوم: موسى ماريغا - أوديون إيغالو

 

ويتكون تشكيل الاتحاد من:

حراسة المرمى: مارسيلو غورهي.

خط الدفاع: حمدان الشمراني - أحمد حجازي - أحمد شراحيلي - مد الله العليان.

خط الوسط: برونو هنريكي - كورنادو - هيلدر كوستا - عوض الناشري-

خط الهجوم: رومارينيو - حمد الله