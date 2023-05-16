تركيا.. #سنان_أوغان يعلن موقفه من دعم #أردوغان في الانتخابات الرئاسية

كشف المرشح الرئاسي الخاسر سنان أوغان في الانتخابات الرئاسية التركية عن موقفه من دعم المرشحين المتنافسين في جولة الإعادة.

وأسفرت الانتخابات الرئاسية عن اللجوء إلى جولة إعادة بين الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح المعارضة كليجدار أوغلو.

وقال المرشح الرئاسي الخاسر سنان أوغان: “قد نعلن حيادنا في نهاية المطاف دون دعم أردوغان أو كليتشدار أوغلو”.

وكشف أوغان عن شروطه لدعم أي من المرشحين وهي عدم تغيير بالمواد الأربعة الأولى من الدستور التركي، والابتعاد عن الأحزاب والجماعات المقربة من التنظيمات الإرهابية، وإعادة 13 مليون لاجئ يقيمون في تركيا إلى بلادهم.