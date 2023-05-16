روسيا تعلن تقصف منظومة باتريوت الأمريكية في #أوكرانيا

تعرضت منظومة باتريوت الأمريكية في أوكرانيا، للقصف من قبل الجيش الروسي.

وقال البيت الأبيض حسب قناة “الجزيرة”، إنه لا يمكننا تأكيد التقارير بشأن تعرض نظام باتريوت في أوكرانيا للتلف نتيجة هجوم روسي.

وأضاف مسئول أمريكي في تصريحات لـ "CNN"، أن منظومة باتريوت التي هاجمتها روسيا في كييف تضررت ولم تدمر، مشيرا إلى واشنطن تقيّم الأضرار التي تعرضت لها منظومة باتريوت في كييف.

ومن جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية، بحسب "سي إن إن"، إن ضربة عالية الدقة من نظام صاروخ كينجال الفرط صوتي في مدينة كييف أصابت منظومة باتريوت الأمريكية.