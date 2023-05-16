“أجسام غريبة”.. #عمان توقف رحلة قادمة من مطار شيراز الإيراني بعد تضرر الطائرة

قررت شركة الطيران العمانية، إيقاف إحدى رحلاتها في إيران إذ كان من المقرر أن تعود مساء الإثنين، بسبب أجسام غريبة.

وأصدر الطيران العماني بيانا بشأن الرحلة رقم ٢٤٣٦ بين "شيراز - مسقط"، مشيرا إلى تعرض الطائرة أثناء هبوطها في مطار شيراز الدولي في إيران لأضرار بسبب أجسام غريبة.

وقال الطيران العماني، إن الطائرة تضررت بسبب حطام مدرج مطار شيراز الدولي الإيراني دون الخوض في تفاصيل.

وأوضحت أن فريق الهندسة في الشركة يقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة إعادة الطائرة بأمان إلى مسقط إلا أنه وبسبب اعتبارات السلامة تقرر إبقاءها على الأرض.

وأشارت إلى أن الرحلة رقم 2435 والرحلة رقم 2436 تسيران بطائرة عارضة مستأجرة لصالح جهة أخرى، نظرا لأن الطيران العماني لا يسير رحلات مجدولة إلى شيراز.