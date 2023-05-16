قفزت 12 مركزا.. #السعودية الثانية عالميًا في نمو أعداد السياح الدوليين

قفزت المملكة العربية السعودية، 12 مركزا دفعة واحدة في مؤشر نمو السياح الدوليين، حسب تقرير منظمة السياحة العالمية.

وفي قطاع السياحة حققت المملكة قفزة كبيرة في ترتيب الدول الأكثر استقبالًا للسياح الدوليين، ووصلت إلى المركز 13 في 2022م مقارنة بالمركز 25 في 2019م.

وبلغ عدد السياح القادمين إلى المملكة نحو 16.6 مليون سائح لجميع الأغراض في 2022م.

وأوضح تقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية، أن السعودية تقدمت في مؤشر إيرادات السياحة الدولية 16 مركزًا لتصل إلى المركز 11 في العام 2022.

واستقبلت المملكة نحو 7.8 ملايين سائح دولي خلال الربع الأول من العام الجاري، والذي يمثل أعلى أداء ربعي تاريخياً لتحقق نمواً بنسبة 64% مقارنة بنفس المدة من عام 2019م.

وأشار التقرير إلى أن المملكة حققت المركز الثاني بين قائمة الدول الأكثر نمواً على مستوى العالم خلال المدة.

وقال وزير السياحة أحمد الخطيب إن هذا الإنجاز يعد تتويجًا لتوجيهات القيادة الرشيدة ممثلة في خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز، ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بالسعي لتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية.