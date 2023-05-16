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#خادم_الحرمين_الشريفين يرأس جلسة #مجلس_الوزراء #عاجل

16 مايو 2023 · < 1 minute

ترأس خادم الحرمين الشريفين جلسة مجلس الوزراء اليوم.