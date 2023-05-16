أخبار الرياضة

#الهلال يقدم خدمة إلى #النصر ويقلص الفارق مع #الاتحاد

16 مايو 2023 · < 1 minute

تعادل فريق الهلال مع الاتحاد بهدفين لمثليهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دوري روشن.