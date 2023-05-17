طقس الأربعاء.. “#الأرصاد”: #أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الأربعاء.

وأوضح المركز في تقريره اليومي بشأن حالة الطقس أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

سماء غائمة

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن السماء سوف تكون غائمة جزئياً إلى غائمة على أجزاء من مناطق القصيم ، حائل ، الرياض والمنطقة الشرقية تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

وحول حركة الرياح ، أكد أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة،