دراسة صينية: تناول #البطاطس المقلية يؤدي إلى الإصابة بالقلق و #التوتر

كشفت دراسة أجريت في الصين مؤخراً عن الأطعمة المقلية لها تأثير سلبي على الحالة النفسية.

وأبانت الدراسة أن تناول الأطعمة المقلية، وخاصة البطاطس المقلية، يزيد من خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب- وفقا لشبكة "CNN" الأمريكية-التي نشرت تفاصيل الدراسة.

وأشارت إلى أن البطاطس المقلية تؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب بنسبة 7 % بينما تؤدي إلى الإصابة بالقلق بنسبة 12 %، مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولون الأطعمة المقلية.

في المقابل، شكّك بعض الخبراء في الدراسة، مؤكدين إنها نتائج أوّلية تحتاج إلى التدقيق وإجراء دراسة على شريحة أوسع من الذين أجريت عليهم الدراسة الصينية.