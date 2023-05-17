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أبرزها #الرياض.. محلل #طقس يتوقع: تساقط حبات #البرد وهطول #أمطار متفاوتة على عدة مناطق

17 مايو 2023 · < 1 minute
عبد العزيز الحصيني

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الأربعاء.

وقال "الحصيني" في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، إنه حسب النماذج متوقع خلال "24" ساعة القادمة إلى صباح غدا الخميس 28 شوال 1444هـ، أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة لمتوسطة واحتمال تساقط حبات برد.

ولفت إلى أن الحالة الجوية تشمل أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان ونجران وجنوب القصيم وشرق حائل تمتد إلى اليمن تسبق بنشاط للرياح المغبرة.

وأكد أنه من المتوقع كذلك نشاط للرياح معظمها متوسطة السرعة مع هبات شبه قوية على أجزاء من الشمالية والغربية والامارات وعمان.

 