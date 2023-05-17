يطلق من الطائرات أو الغواصات.. ” #كينجال” الصاروخ الروسي الذي دمّر منظومة “#باتريوت” الأمريكية.. فماذا تعرف عن قدراته القتالية؟

أطلقت روسيا أمس الثلاثاء صاروخا تجاه منظومة "باتريوت" الصاروخية الأمريكية ، حيث تمكن الصاروخ من تدميرها في أوكرانيا بدقة عالية.

ولكن الكثيرون لا يعرفون الكثير عن الصاروخ الروسي الخارق" كينجال" الذي وصفه الرئيس الروسي في عام 2020 بأنه لا يمكن لأحد أن يوقفه، وفي هذه السطور سوف يتم الكشف عن معلومات عن القدرات القتالية لهذا الصاروخ الخارق.

كينجال

صواريخ "كينجال" هي نوع من الأسلحة فرط الصوتية، أي أن سرعتها تفوق سرعة الصوت بعدة أضعاف، وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها "لا تقهر" لأن سرعتها تسمح لها بتجنب غالبية أنظمة الدفاع الجوي.

الصواريخ تنتمي إلى جيل جديد من الأسلحة الصاروخية التي عملت روسيا ودول أخرى أبرزها الصين الولايات المتحدة والهند وألمانيا وكوريا الجنوبية على تطويرها في العقود الأخيرة.

سرعته

ويسمح تصميم الصاروخ من إطلاقه من قاذفات مقاتلات ميج-31 أو من السفن الحربية أو الغواصات، وتفوق سرعته 5000 كم / ساعة، كما تفوق دقته دقة القنص.

المناورة

كما يتم الصاروخ بالمناورة وتغيير مساره أثناء الطيران، ليصيب هدف غير الذي تم إطلاقه من أجله، كما صمم لكى يتجنب الدفاعات المضادة.