تنقية المياه وعلاج #السرطان.. أبرز ابتكارات #المنتخب_السعودي بمنافسات “#آيسف 2023” في #الولايات_المتحدة

ينافس المنتخب السعودي في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2023"، المقام في مدينة دالاس بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يشارك 1700 طالب وطالبة يمثلون 70 دولة على مستوى العالم.

ويبلغ أعضاء المنتخب السعودي المشارك في المنافسات 35 طالباً وطالبة يقدمون مشروعات بحثية في 15 مجال، هي: علوم النبات، نظم البرمجيات، علوم الأرض والبيئة، علم المواد، علوم الأحياء الخلوية والجزئية، علوم الأحياء الحاسبي والمعلوماتية، الهندسة الطبية والحيوية، الهندسة البيئية، الكيمياء، والفيزياء والفلك، العلوم الاجتماعية والسلوكية، الطب الحيوي والعلوم الصحية، الطاقة، الروباتات والأجهزة الذكية، التقنيات الهندسية.

وتعالج هذه الأبحاث مشكلات مهمة وحيوية مثل تنقية المياه ومعالجة الأمراض مثل السرطانات، فضلا عن ابتكارات في إنتاج الطاقة بتكلفة قليلة ومعرفة المشاعر من خلال تعابير الوجه باستخدام الذكاء الاصطناعي وكل ما يخدم المجتمع.