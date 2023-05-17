استقرار أسعار #النفط.. وخام “#برنت” عند 74 دولارا للبرميل

استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الفترة الماضية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات، أو 0.09 بالمئة، إلى 74.98 دولار للبرميل.

كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5 سنتات، توازي 0.07 بالمئة، إلى 70.93 دولار بحسب بيانات "رويترز".

ويأتي هذا الاستقرار بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية مما أثار مخاوف بشأن الطلب في أعقاب بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع من الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

وارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مايو، وفقا لأرقام معهد البترول الأميركي.