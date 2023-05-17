فيديو.. باحث في قضايا الشباب: 60 % من متعاطي المخدرات أعمارهم أقل من 19 عاما #عاجل

فجر الدكتور سعيد السريحة الباحث المتخصص في دراسة قضايا المجتمع والشباب، مفاجأة مدوية بشأن الفئات العمرية للشباب الذين يتعاطون المواد المخدرة.

وقال في لقاء مع برنامج "الشارع السعودي" المذاع على "قناة السعودية"، إن 60% من الذين يتعاطون المخدرات أعمارهم أقل من 19 سنة.

وأضاف أن هناك 20 % من الشباب يتعاطون مواد مخدرة في سن أقل من 14 عاما، وهناك 32 % يتعاطون في الفئة العمرية ما بين 17 عاما و19 عاما.

ونصح بضرورة تعليم الأبناء طرق الوقاية والمعتقدات الصحيحة، في السن ما بين 4 أعوام وحتى سن الـ9 أعوام، لافتا إلى أن غالبية حالات الإدمان تبدأ من باب التجربة ثم تتحول إلى إدمان.