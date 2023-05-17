شملت زراعة #قلب لطفل.. مواطن يتبرع بأعضاء ابنه المتوفي دماغياً لإنقاذ حياة 6 أشخاص

أنقذ شاب سعودي متوفى دماغياً ، حياة 6 مواطنين وأنهى معاناتهم مع أمراض القصور العضوي النهائي.

وأعلن والد الشاب البالغ من العمر 16 عاما ، عن التبرع بأعضائه عقب تشخيص حالته وفق البروتوكول الوطني المعتمد لتشخيص الوفاة الدماغية.

وشملت تفاصيل العمليات، زراعة القلب لطفل عمره 7 سنوات عانى مع الفشل القلبي، و زرعت إحدى الكلى لطفل عمره 12 سنة.

كما زرعت الكلية الأخرى لمريض عمره 16 سنة، والرئتان زرعتا لمريض عمره 68 سنة، وتمت زراعة البنكرياس مع كلية من متبرع حي لمريض يبلغ من العمر 31 عاماً عانى من جلسات الغسيل الدموي ومرض السكري، بالإضافة إلى زراعة الكبد لمريضة تبلغ من العمر 29 عاماً وإنهاء معاناتها مع القصور الكبدي.