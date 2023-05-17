بـ43 مئوية.. #مكة ووادي الدواسر تسجلان أعلى #درجة_حرارة اليوم في #المملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي تسجل أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم في المملكة.

وأوضح المركز في تغريدة على "تويتر"، أن مدينتا مكة ووادي الدواسر ، سجلتا أعلى درجة حرارة بـ43 مئوية.

وأشار المركز إلى أن كلا من أبها والباحة وطريف سجلوا أدنى درجة حرارة اليوم بـ18 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاءـ هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما توقع المركز أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الرياض والمنطقة الشرقية تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ببعض مدن المملكة: