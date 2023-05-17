اليوم.. اجتماع وزراء الخارجية العرب استعداداً لقمة #جدة  

يعقد وزراء الخارجية العرب اليوم الأربعاء اجتماعا موسعا تمهيدًا للقمة الـ32 لجامعة الدول العربية والتي ستعقد في جدة نهاية الأسبوع الجاري.

وكان قد انطلق أمس، اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السعودية خلفاً للجزائر، للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة.

واستعرض المندوبون الدائمون الشق السياسي من جدول أعمال القمة، وناقشوا مشاريع قرارات البنود المدرجة على جدول أعمال القمة، والتي تتضمن عدة محاور رئيسية تشمل مختلف مجالات العمل العربي المشترك في مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، خاصة ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة من انتهاكات جسيمة.