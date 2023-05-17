فساد واستغلال للنفوذ.. الحكم بالسجن على #الرئيس_الفرنسي الأسبق “#ساركوزي”  

خسر الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي طعنه على حكم صدر قبل عامين وقضى بإدانته في قضية فساد واستغلال نفوذ، أمام محكمة استئناف فرنسية اليوم الأربعاء.

وأيدت محكمة استئناف في باريس اليوم الأربعاء إدانة الرئيس الفرنسي السابق والحكم عليه بالسجن 3 سنوات، واحدة منها مع النفاذ بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، في خطوة غير مسبوقة لرئيس فرنسي سابق.

وأصدرت محكمة الاستئناف أيضًا حكمين بحرمان ساركوزي لثلاث سنوات من حقوقه المدنية مما يجعله غير مؤهل لخوض أي انتخابات.

وكان ساركوزي قد أدين في مارس 2021 بتهم فساد واستغلال نفوذ وحكم عليه بالسجن 3 سنوات منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنة نافذة، وسمح له بالاحتجاز في منزل مرتدياً سوارا إلكتروني.