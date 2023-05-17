ناموا تحت الأنقاض وافترشوا أسطح المباني المُهدمة.. لقطات مؤثرة لأطفال #غزة بعد الحرب على #القطاع

وثقت عدسة قناة" العربية"، معاناة الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة وذلك، عقب الحرب التي شنها الجيش الإسرائيلي على القطاع، والذي أسفر عن استشهاد 33 فلسطينيا.

وتظهر اللقطات المؤثرة أطفال غزة وهم يفترشون أسفل أنقاض المباني التي تعرضت للقصف الإسرائيلي، كما لجأ أطفال أخرون أسطح المباني المهدمة جراء العدوان.

فيما نجحت مصر مؤخرا، في الوصول من خلال مبادرة، إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني، والإسرائيلي، وأوضحت القناة أن مصر حريصة على التدخل لإنهاء التوتر في قطاع غزة، ودعمها لوقف إطلاق النار، بشكل شامل، والعمل على إعادة إعمار غزة.