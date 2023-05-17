انطلاق الملتقى السعودي الأول للرفق بالحيوان في #القصيم.. 21 مايو

برعاية الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، تطلق وزارة البيئة والمياه والزراعة، في الأول من ذي القعدة المقبل الموافق 21 مايو الجاري، الملتقى السعودي الأول للرفق بالحيوان، وذلك في مركز الملك خالد الحضاري بمنطقة القصيم، لمدة 3 أيام.

ويأتي الملتقى من منطلق حرص وزارة البيئة والمياه والزراعة على تحقيق مفهوم الرفق بالحيوان وتطبيقه بشكل فعال.

وقال الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الشومر، مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية، إن الملتقى يهدف لرفع الوعي والتثقيف للرفق بالحيوان، وتوجيه الرسائل المحلية والعالمية، من خلال إقامة جلسات حوارية و ورش عمل و معرض مصاحب في مجال الرفق بالحيوان وجميع ماله علاقة بذلك.

وأضاف أن الملتقى يتضمن أيضاً فعاليات و عروض تفاعلية عديدة، بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة والجمعيات الأهلية ذات الصلة بالرفق بالحيوان، بهدف نشر الوعي والتثقيف، وتوضيح جهود المملكة في تطبيق الأنظمة والتشريعات الخاصة بالرفق بالحيوان، تماشياً مع الجهود العالمية في مجال الرفق بالحيوان، وتعزيزاً لرؤية المملكة 2030.

وأفاد «الشومر» بأن المعرض المصاحب للملتقى يضم عدداً من الأجنحة، منها جناح الخيول الأصيلة، والإبل، والأسماك والكائنات المائية، والماعز، والضأن، والقطط، والكلاب، والطيور، والمناحل، وسيكون بمثابة خارطة الطريق أمام المهتمين بالرفق بالحيوان للتعرف على شركاؤنا الاستراتيجيين في مجال الرفق بالحيوان، ومعرفة جهودهم وطرق التواصل معهم.

كما أن المعرض يسلط الضوء على العديد من الجهات والجمعيات ذات العلاقة التي تفيد المهتمين بالرفق بالحيوان، ويعزز من دورهم في المجتمع السعودي.