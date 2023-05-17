استجابة للأزمة الإنسانية في #السودان.. #الأمم_المتحدة تطلق نداءً لتوفير 3 مليارات دولار

أطلقت الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية، نداءً لتوفير 3 مليارات دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة للأزمة الإنسانية في السودان، وتعجيل المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمتضررين.

وتستهدف هذه الحملة مساعدة مئات آلالاف من الأشخاص الذين فروا من القتال والعنف الدائر في البلاد إلى دول الجوار، وتوجيه 470 مليون دولار لدعم مليون شخص من اللاجئين والعائدين والمجتمعات المضيفة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.

وتركز خطة الاستجابة على التكثيف السريع للمساعدات الغذائية وخدمات المياه والصرف الصحي، كما تضم الخطة 92 شريكاً إنسانياً لتوسيع نطاق العمليات في المناطق التي يشتد فيها القتال مثل العاصمة الخرطوم، والمناطق التي فر إليها العديد من الأشخاص هرباً من العنف مثل غرب وجنوب وشمال دارفور، إلى جانب مساعدة البلدان والمجتمعات المضيفة على تنسيق الاستجابة للوافدين.

وتشمل الخطة الاحتياجات الأكثر إلحاحاً الغذاء والمأوى والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والمساعدات النقدية ومواد الإغاثة الأساسية والتعليم ودعم توفير سبل العيش.