ضبط  111 كيلو #حشيش و #قات و18 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في 3 ضبطيات بـ #جازان

تواصل الجهات المعنية جهودها في مكافحة المخدرات والقبض على مروجيها في مختلف مناطق المملكة، حماية لشبابنا من خطر هذه الآفة المدمرة.

وخلال 3 ضبطيات لمديرية مكافحة المخدرات والشرطة وحرس الحدود، تم ضبط 111 كيلو حشيش وقات، و18 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، في 3 ضبطيات مختلفة بمنطقة جازان.

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في منطقة جازان، لترويجه 26 كيلوجرامًا من مادتي «الحشيش» و«الأمفيتامين» المخدرين.

وضبط بحوزة المخالف اليمني على سلاحين هوائيين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وقبضت شرطة منطقة جازان على مخالِفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما عبر منطقة صحراوية 18 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة إلى جهة الاختصاص.

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع «الحرث» بمنطقة جازان، تهريب 87 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال برقم «911» في مناطق: مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«999» في بقية مناطق المملكة، علاوة على رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات «995»، وعبر البريد الإلكتروني «[email protected]»، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.