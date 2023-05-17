ماذا فعل؟.. #واشنطن ترصد مكافأة 10 ملايين دولار للقبض على #هاكر روسي

رصدت الولايات المتحدة الأمريكية مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يزودها بمعلومات تقودها إلى توقيف وإدانة «هاكر» روسي، لاتهامه بـ«شن هجمات ضد شرطة واشنطن ومدارس ومستشفيات».

وذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان، أن الهاكر الروسي يدعى ميخائيل ماتفيف، وهو متهم باستخدام برامج فدية إلكترونية، على غرار «لوكبيت» و«بابوك» و«هايف»، لمهاجمة أهداف في الولايات المتّحدة، انطلاقًا من روسيا.

وأوضحت الوزارة الأمريكية أن هجمات هذا «الهاكر» كانت بقصد الحصول من ضحاياه على فديات مالية تصل قيمتها الإجمالية إلى 200 مليون دولار.

وقال فيليب سيلينجر، المدعي العام الفيدرالي في نيوجيرسي، إن القرصان الروسي كان «يشفر بيانات العديد من الضحايا، خاصة مستشفيات ومدارس وجمعيات ووحدات شرطة، من بينها شرطة واشنطن، ومطالبة أصحابها بمبالغ مالية مقابل الإفراج عنها».

وبحسب البيان، فإن القرصان الروسي استخدم العديد من الأسماء المستعارة، من بينها «وازاواكا» و«إم1 إكس» و«بوريسلسين».

ويستخدم قراصنة الإنترنت برامج الفدية لاختراق أنظمة معلوماتية غير محصنة وتشفير بياناتها أو سرقتها، وبعدها يطلب المتسللون من أصحاب هذه الأنظمة دفع مبالغ مالية، مقابل فك هذا التشفير، تحت طائلة نشرها أو عدم فك تشفيرها.

وفي حالة إدانته، يواجه ميخائيل ماتفيف عقوبة تصل إلى السجن لأكثر من 20 عامًا.