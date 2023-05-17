حشيش وكوكايين وشبو.. القبض على سوري ومواطن لترويجهما 3 #مخدرات في #الرياض

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية السورية ومواطن، لترويجهما 3 أنواع من المخدرات إلى جانب أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأوضح الأمن العام عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أن المتهمان يروجان لمادة «الحشيش» المخدر، ومادة «الكوكايين» المخدر، ومادة الميثامفيتامين المخدر «الشبو»، إلى جانب أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بارقم «911» في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«999» في بقية مناطق المملكة، إلى جانب رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات «995»، وعبر البريد الإلكتروني «[email protected]»، وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.