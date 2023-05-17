قمة_جدة.. اجتماع ثلاثي بمشاركة #السعودية و #مصر والجامعة العربية بشأن #السودان

شهد الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين، عقد اجتماع حول السودان، بمشاركة السعودية ومصر والجامعة العربية.

وأكد الاجتماع أهمية وقف إطلاق النار، وحماية الشعب السوداني، والتعامل مع الأزمة السودانية على أنها شأن داخلي.

وتوافد صباح اليوم الأربعاء، وفود الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين، إلى جدة؛ لعقد الجلسة التحضيرية لاجتماع قادة الدول العربية.

ويترأس الاجتماع الوزاري صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ويناقش الاجتماع مشروع جدول أعمال قمة القادة والنظر في مشاريع القرارات التي سيتم اعتمادها في قمة القادة يوم الجمعة المقبل 19 مايو 2023م، بالإضافة إلى بحث المستجدات على الساحتين العربية والدولية.