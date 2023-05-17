انطلاق اجتماع #وزراء_الخارجية_العرب التحضيري لـ #القمة_العربية في #جدة

انطلق اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية في جدة قبل قليل.

وكان رؤساء وفود الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين، قد بدأوا التوافد إلى جدة، اليوم.

ويترأس الاجتماع الوزاري الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية.

ويناقش الاجتماع مشروع جدول أعمال قمة القادة، والنظر في مشاريع القرارات التي سيتم اعتمادها في قمة القادة، المقرر عقدها بعد غد الجمعة الموافق 19 مايو الجاري، بالإضافة إلى بحث المستجدات على الساحتين العربية والدولية.