وزير_الخارجية يعلن افتتاح أعمال #القمة_العربية في #جدة ويرحب بعودة #سوريا #عاجل

أعلن الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، افتتاح أعمال القمة العربية الـ 32 في جدة، بعد تسلم المملكة رئاستها من الجزائر.

وخلال كلمته في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية، شدد وزير الخارجية على ضرورة الوحدة العربية في مواجهة التحديات الكبيرة التي يمر بها العالم حالياً، قائلاً: «العالم يمر بتحديات كبيرة تفرض علينا التوحد لمواجهتها».

ونبه وزير الخارجية إلى ضرورة ابتكار آليات جديدة لمواجهة التحديات التي تواجه دولنا العربية، مضيفاً: «نحتاج للعمل المشترك لرفعة الشعوب العربية».

ورحب وزير الخارجية بمشاركة سوريا في القمة العربية، وبعودة البلد الشقيق إلى مقعدها في الجامعة العربية.

وانطلق اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية في جدة قبل قليل.

وكان رؤساء وفود الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين، قد بدأوا التوافد إلى جدة، اليوم.

ويتترأس الاجتماع الوزاري الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية.

ويناقش الاجتماع مشروع جدول أعمال قمة القادة، والنظر في مشاريع القرارات التي سيتم اعتمادها في قمة القادة، المقرر عقدها بعد غد الجمعة الموافق 19 مايو الجاري، بالإضافة إلى بحث المستجدات على الساحتين العربية والدولية.