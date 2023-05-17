(فيديو).. الأمير تركي الفيصل يحضر ⁧#مهرجان_كان_السينمائي

يشارك صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، في الدورة الــ 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي المقام خلال الفترة من 16 إلى 26 مايو.

ودشّنت هيئة الأفلام، الجناح الوطني المشارك، وتُسلّط من خلاله الضوء على صناعة السينما السعودية، التي تشهد إقبالاً متزايداً في شباك التذاكر، ونمواً قياسياً في نشاط إنتاج الأفلام.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة عبد الله آل عياف، أن هذه المشاركة تأتي بعد عام ناجح من تطوير عروض صناعة السينما المحلية، والمساعي تبذل للوصول إلى مركز عالمي لإنتاج الأفلام والمواهب، موضحًا أن إيرادات المملكة من شباك التذاكر الأسرع نمواً في الشرق الأوسط حالياً.