تجهيزات لاستقبال الدفعة الأولى من الشاحنات الإغاثية السعودية إلى #السودان

واصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، الإعداد والتنسيق لاستقبال الدفعة الأولى من الشاحنات الإغاثية التي تشتمل على المواد الغذائية و الإيوائية والطبية، لتوزيعها في مواقع الإيواء بولاية الجزيرة السودانية، بإشراف المفوضية العامة للعون الإنساني ومسؤولي الولاية.

وتأتي هذه الشاحنات ضمن الجسر الجوي السعودي لإغاثة المتضررين والنازحين في الداخل السوداني، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الشقيق، للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الراهنة التي تمر بهم.

وأعرب والي الجزيرة، إسماعيل عوض الله العاقب، عن استعداد الولاية لتقديم جميع التسهيلات والدعم للمنظمات الإنسانية العاملة في السودان، وتسهيل مهامها وفقاً للمعايير المتبعة لتقديم الخدمات للمتضررين، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم المواد الطبية لوزارة الصحة السودانية لتوزعها على المستشفيات والمراكز الصحية الأكثر احتياجاً.

وقدم «العاقب» شكره الجزيل لحكومة وشعب المملكة ومركز الملك سلمان للإغاثة، لوقفتهم غير المستغربة مع أشقائهم في السودان.