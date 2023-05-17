قمة_جدة.. أمين عام #الجامعة_العربية: لن نترك #السودان.. والوضع في #فلسطين على وشك الانفجار

أكد أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الترحب بعودة سوريا لمقعدها في الجامعة، موضحًا أن عودة سوريا للمنظومة العربية مقدمة لإنهاء أزمتها.

وبيّن أن قمة جدة فرصة لوضع حد لمظاهر التسلح في السودان، وأن العرب لن يتركوا السودانيين بمفردهم، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية تحمل مخاطر على استقرار الدولة.

وذكر أن الأزمات في سوريا واليمن وليبيا تحتاج لمقاربات لإخراجها من الجمود، لافتًا إلى وجود مؤشرات إيجابية من إيران وتركيا لوقف تدخلهما في شؤون الدول العربي.

وحذر من أن الوضع في الأراضي الفلسطينية يقترب من مرحلة الانفجار، وأن الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وانطلق اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية في جدة قبل قليل، ويترأس الاجتماع الوزاري الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية.

ويناقش الاجتماع مشروع جدول أعمال قمة القادة، والنظر في مشاريع القرارات التي سيتم اعتمادها في قمة القادة، المقرر عقدها بعد غد الجمعة الموافق 19 مايو الجاري، بالإضافة إلى بحث المستجدات على الساحتين العربية والدولية.

وكان رؤساء وفود الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين، قد بدأوا التوافد إلى جدة، اليوم.