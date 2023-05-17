مدرب #نيوكاسل: لا نخشى أي منافس على ملعبنا

كشف ايدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد عن صعوبة مباراة برايتون المقرر لها غدا الخميس ضمن منافسات الدوري الانجليزي.

وقال ايدي هاو في المؤتمر الصحفي "إنها مباراة نتطلع لها. ستكون مباراة صعبة بين فريقين ممتازين. لدينا احترام كبير لفريق برايتون وما يفعلونه هذا الموسم وللطريقة التي يلعبون بها، ستكون مواجهة برايتون مهمة صعبة بالنسبة لنا، لكن عندما نكون على ملعبنا، فنحن لا نخشاها."

وأضاف ايدي هاو:" بالتاكيد سيكون الانتصار في المباراتين القادمة على ملعبنا وضمان اللعب في دوري ابطال اوروبا هو الخيار المثالي بالنسبة لنا، لكن كما قلت في السابق، نحن لا ننظر بعيدًا. نحن نحاول فقط المضي قدما ولعب المباراة تلو المباراة، والحصول على النقاط الثلاث من امام خصم صعب."