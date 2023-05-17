أمير #نجران يتبرع بنصف مليون ريال لنادي #الأخدود بعد صعوده لدوري #روشن

استقبل الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في ديوان الإمارة، اليوم، رئيس نادي «الأخدود»، سامي بن هديش آل فاضل، وإداريي وفنيي النادي، بمناسبة صعود فريق كرة القدم لدوري «روشن» للمحترفين.

وأعرب الأمير جلوي بن عبدالعزيز عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، على ما تحظى به الرياضة من دعم سخي ورعاية كريمة، لتحقيق التميّز الرياضي محليًّا وعالميًّا، وسط بيئة صحية واجتماعية متميزة. كما شكر وزير الرياضة على جهوده في تعزيز الحراك الرياضي في المنطقة.

وأبدى أمير نجران سعادته بما حققه النادي من انتصارات، مكّنته من تحقيق هذا الإنجاز، مضيفاً: «نهنئ منطقة نجران العزيزة، ونهنئ أنفسنا، بهذا الإنجاز التاريخي في مسيرة النادي، معبرين لكم جميعًا، إداريين وفنيين ولاعبين، عن فخرنا واعتزازنا بما قدمتموه هذا الموسم من مستوى مشرّف.. فقد وعدتم وأوفيتم، ووصلتم إلى الهدف بجدكم واجتهادكم».

وسجل أمير نجران كلمة في سجل النادي بهذه المناسبة. كما أعلن تبرعه للنادي بمبلغ ٥٠٠ ألف ريال.

وعبَّر مدير مكتب وزارة الرياضة في منطقة نجران، عبد الله آل شيبان، ورئيس نادي «الأخدود»، سامي آل فاضل، عن شكرهما لأمير نجران على دعمه وتحفيزه المتواصل لرياضة المنطقة، ما أدى إلى هذا المنجز الرياضي.